UUS VÄLJAKUTSE! Keili Sükijainen teeb kaasa suure ja võimsa Hollywoodi stuudiofilmis: kõik on mega saladus!

Saatejuht Keili Sükijainen jagas hiljuti oma jälgijatega uudist, et annab multikategelastele hääle lausa kahes Hollywoodi filmis. „Kõik on mega saladus, aga võin öelda, et üks on Paramounti uus multa ja teine Universal Pictures,“ vihjab seltskonnastaar intrigeerivalt.