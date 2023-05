LUMMAV JA RIKKALIK | Vaata, milliseid pärle peitub Tiit Pruuli meremaalide kogus!

TIIT PRUULI KAKS KIRGE: Maailmaränduril ja ärimehel Pruulil on kaks suurt kirge, meri ja kunst, ning tema maalikogus on need ühendatud. Pruuli nimetab end emotsionaalseks investeerijaks, sest piltidel peab olema oma lugu või mingi eriline tunnetus. Foto : Raul Mee