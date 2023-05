See on juba palju näinud kodanik, kes oma lugude jutustamisest pulbitsevat rõõmu tunneb. Vestluse arenedes mõistad, et pärast seda päeva pole sa enam kunagi endine, sest need valgustavad jutud muundavad kurjuse armastuseks. Saad teada parimad baarid ja ilusaimate neiudega kohad, kus tantsu lüüa ning nippe, kuidas esimesel tööl ellu jääda. Vestlus võib lõppeda mõne sügavamõttelise ütlusega, mille mõtestamiseks sa veel veidike elama pead.

See on üks neist turistidest, kes lennukilt just maha astus ning ronib bussile, teadmata tavasid, mida eestlased rangelt jälgivad. Kohe jääb ta silma eriskummalise žestikuleerimisega ning küsiva pilguga. Oma suhtlemisoskust lihvides saad talle kinnitada, et tegemist on õige sõidusuunaga. Temaga vesteldes saad jätta Eestist valitud esmamulje, seega ole ettevaatlik ning ära reisihimulist ära hirmuta.