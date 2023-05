DRAMAATILINE: printsess varises omaenda laulatusel kokku ja sekkuma pidi kiirabi

Baieri printsessi Beatrixi ja prints Luitpoldi minia Sophie on Hollandi-Kanada topeltkodakondsusega jurist ja nimeka Oxfordi ülikooli doktorant. Ka prints Ludwig on õppinud Göttingeni Ülikoolis õigusteadust, spetsialiseerudes inimõigustele ja rahvusvahelisele humanitaarõigusele. Viimased kümme aastat on noor prints veetnud suure osa ajast Keenias, kus ta on asutanud mitu mittetulundusorganisatsiooni.