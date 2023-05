SÕNASÕDA: KIBE KÕÕM JA MAAKAST RASVARULL?! Miss Estonia Eva Maria Laan kohtusaagast ekskaasaga: „Olen aastaid kestnud kannatamisest juba tuimaks muutunud!“

Harju maakohtus toimus järjekordne eelistung kunagise Miss Estonia Eva Maria Laane ja ta ekskaasa Erik Alexander Siversi (endise nimega Vallaste) vahel. Eelmisest istungist oli möödunud pea kümme kuud. Kohtus selgus, et mingit kompromissi pole osapooled vahepeal suutnud leida ning teineteist on kostitatud üsna mahlakate väljenditega. „Palun öelge, mida ma pean tegema, et lõpuks sellest kõigest rahu saada! Tema eesmärgiks tundub olevat hävitada oma laste ema elu,” küsis ennast ise kohtus esindanud Eva Maria.