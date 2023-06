Kui tähtis on oma partneriga seksist rääkida?

Seksist võime rääkida nagu söögist, veest ja leivast. Sellepärast, et kui ma ei räägi, siis kuidas minu partner teab. Palun ärge eeldage suhtes mitte kunagi mitte midagi, et teine näeb ja tunneb maailma läbi sinu silmade. Ei, see pole enamikul paaridel nii. Kui mul on mingid hirmud, siis ma pean oma hirmudest rääkima. Kui mul on mingid ootused, pean ma oma ootustest rääkima. Kui mul on seksuaalfantaasiaid, mida ma sooviksin kogeda, siis ma pean sellest rääkima. Kui ma olen suhtes varem haiget saanud, siis ma pean ka seda ütlema, et mul on hirm läheduse ees või ma kardan emotsionaalset sidet, et ma olen haiget saanud. Mida avatuma hinge ja südamega oma kaaslasega suhtes oleme, seda võimsamaks ja ilusamaks kõik need kogemused tegelikult kasvavad.

Ma lisaks juurde, et mitte ainult seksist rääkimine pole tähtis, vaid igapäevane suhtlemine on ääretult oluline. Me kõik soovime olla kuuldud ja märgatud ning tahame tunda, et oleme erilised. See kõik loob hea pinnase, et ka magamistoas on lihtsam intiimsematel teemadel rääkida.

Paljude tänapäeva noorte seksuaalkasvatus põhineb Hollywoodi filmidel ja pornol. Mis võib seal valesti minna?

Tekivad valed ootused. Näiteks kui noormees väga tihti pornot vaatab ja iseennast rahuldab, siis ta piltlikult öeldes rikub ennast ära. Tütarlapse tupp ei haara üldse nii intensiivselt nagu noormees seda oma käega teeks. Aju dopamiinitase väga suures koguses muutub. Ta vajab rohkem ja rohkem, see on nagu narkootikum. Võivad tekkida erektsiooniprobleemid ja unetus ning veel teisigi kõrvalekaldeid.

Seda on uuritud, et pornofilmis enamik nähtav on teeseldud ja päriseluga pole seal palju ühist. Mina soovitan vaadata sellist sarja nagu „Sex Education“. Ta on küll paar aastat vana, aga põhitõed on olemas. On ka Netflixi sari „Sex, Love and Goop“, kust saab teada erootika blueprint'ist, meie erootilisest plaanist. Need erinevad viis tüüpi, mida tüdruk või poiss vajab selleks, et üldsegi seksuaalselt erutuda. Hea oleks teada ka oma armastuse keelt. Viie armastuse keele raamatu kirjutas Gary D. Chapman. Tütarlaps räägib oma noormehega läbi enda armastuse keele, mida tema vajab. Noormees räägib sellise armastuse keelega, mida tema vajab. Kui armastuse keeled on erinevad, peame olema teadlikud, mida üks või teine vajab. Kui me pole teadlikud, võime metsikult palju vaeva näha, aga teine ütleb „mul on tunne, et sa ei armasta mind“.

Seks ei ole ainult vahekord – mis on veel selle juures tähtis?