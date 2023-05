HÜVA NÕU | Tänavaspordi propageerija Erik Naissaar: mine suvel välijõusaali, sest vormis keha on väärt rohkem, kui mistahes kaelaehe

Suvel jäävad paljud trennid pausile. See aga ei tähenda, et suvel sporti tegema ei peaks. Eesti tänavaspordi liidu president ja tänavaspordi propageerija Erik Naissaar julgustab igas vanuses inimesi vaatama välijõusaalide poole. Miks minna jõusaali? „Aga sellepärast, et nii saab treenida lihaseid ja muuta keha tugevamaks – vormis keha on väärt rohkem, kui mistahes kaelaehe,“ ütleb Naissaar. Siit tulevad spordimehe soovitused treeningutega alustamiseks.