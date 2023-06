„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Nexuse tüdrukud tähistavad sünnipäeva: tahtsime algselt bändi nimeks panna Lexus

Legendaarne tüdrukuteansambel Nexus tähistab sel aastal oma 20. sünnipäeva. Nexuse kuumimad aastad jäid vahemikku 2003–2006. Tänagi ei jäta meid külmaks hitid nagu „Nii kuum“ ja „Hingetuna“. Janne, Merlyn ja Helen noppisid auhindu nii Raadio 2 Aastahitil, kui ka „Kuldne plaat“ kategooriates. Juunikuus korraldab bänd juubelituuri üle Eesti. „Mul on nii hea meel, et ka noorem publik on meid läbi retro niši avastanud,“ tunnistab elevil Merlyn. „Olen märganud, et nad väga armastavad kõiki meie vanu lugusid ja laulavad neid lausa peast kaasa,“ lisab ta.

Korraldasime tüdrukutega meeleoluka pikniku Sueveterrassi katusel. Vaata saadet!