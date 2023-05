ÕL TV | Arlet Palmiste: see, millest sa naisest lahutades ilma jääd, on nii suur varandus, et seda ei tahaks küll kaotada

„Näidendis „Mina, Sikenberg“, mille ma ise kirjutasin, on selline repliik: „Kui Peetrus mind ükskord kutsub sealt taevaväravast ja ütleb, et sina astu nüüd paradiisi. Ei, mina ei hakka kahetsema midagi, mis on tehtud, kahetsema peaks parem seda, mis on tegemata jäänud.“ Nii ongi,“ leiab 22. mail 50. sünnipäeva tähistanud multitalent ja meelelahutaja Arlet Palmiste – Piibe Teatri asutaja, lavastaja, näitleja, laulja, õhtujuht, saatejuht, stuudioadministraator, pulmaisa, kirjanik... Tema ise kahetseb vaid oma kohatist teravat keelt ja kunagist lahutust.

