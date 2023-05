LUGEMISSOOVITUS | Tee rahaga rahu – Jaapani moodi

„Õnnelik raha“ ei ole klassikaline eneseabiraamat sellest, kuidas oma finantsseisu parandada, pigem keskendub see just meie suhtele rahaga. Honda räägib ka sellest, kuidas paljud meist ei oska rahaga ümber käia selle tõttu, mida me lapsepõlves raha kohta õppisime. Nagu ikka, saab kõik alguse lapsepõlvest – tuleb välja, et sama kehtib ka raha puhul.

Raamatut lugedes tekib tunne, et Hondale ei ole tähtsaim raha, mida ta teenib, vaid hoopis suhted. Ta tuletab meile meelde, et me oleme juba rikkad, aga enamik meist ei mõista seda. Samuti rõhutab ta, et me peame alati raha tänama: nii siis, kui me raha saame, kui ka siis, kui me seda ära anname.