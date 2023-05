GALERII | Tootemikunstnik Silvia Kelle: „Kui hingelind on su maha jätnud, hakkab elus viltu vedama.“

Keerates risti diagonaali, 45kraadise nurga alla, saame kaldristi. „Kaldrist on korrutusmärk ja ta tähendab ka partnerlust,“ ütleb Silvia. „Ning veel – kui me palvetame ja seome sõrmed ära, siis pöialdest moodustub kaldrist. Kui hoiame seda südametšakra kohal, siis annab ta palvele jõu. Oma töödes kasutan väga tihti kaldristi, mis on püstkriipsuga läbi tõmmatud. Ruunimaagias sümboliseerib see jõudu. Suhtes aga seda, et suhe jääb pidama.“

Varastatud talisman toob halba

Veel üks oluline sümbol, mis Silviat juba varasest lapsepõlvest saadab, on hingelind. „Hingelinnust rääkisid mulle nii vanaisa kui ka vanaema, kes oli setu naine. Ma mäletan, kuidas vanaema ütles naabrimehele, kellega kogu aeg juhtus igasugu õnnetusi, isegi sileda maa peal komistas ja kukkus, et tal on hingelind kadunud,“ meenutab kunstnik. „Vanaema ütles: „Mis tast rääkida, hinge tsirguke on ta maha jätnu.“ Kui inimene magab, siis lendab hingelind ära. Ta võib lennata teispoolsusesse ja mitte tagasi jõuda, kui sinu kodus või riietel ei ole linnukujutist.“ Sellepärast on väga paljudel Silvia amulettidel justnimelt lind.

Silvia ütleb, et näeb inimese pealt ära, kas hingelind on temaga. „Mõnele inimesele ma oma asju ei müü, sest talle ei ole seda vaja,“ sõnab ta. „Kunagi aastate eest varastati Maaema messil üks mu hingelinnuga pilt ära. Siis ma ütlesin, et need on väga võimsad talismanid, aga kui need varastatakse, hakkab jõud vastupidi tööle ja toob inimesele halba.“

Järgmiseks päevaks oli pilt tagasi toodud. Kes oli selle võtnud, ei tea Silvia tänini.

Paljudel Silvia talismanidel ja ehetel on ka ruunimärgid. „Ruunid on väga suure tähendusega. Neil on hea pool ja halb pool. Tähtis on, millisele poolele sa ruunimärki tehes mõtled – vastavalt sellele hakkab ta tööle. Kui pöörad ruuni tagurpidi, toob ta õnnetust,“ hoiatab kunstnik. „Ka tagurpidi rist või viisnurk on halb märk. Ainult nool võib olla allapoole – see tähendab juurdumist.“

On kontaktis ka inglitega