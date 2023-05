FOTOD | Terminaatori asutajaliige Arch Veimer saadeti viimsele teekonnale. Lähedane sõber Kirsti Timmer: mul oli au teada tema elu valusamaid hetki ja lugusid

Kirsti ja Arch olid suisa lahutamatud – igast oma sammust ja hetkest päevas anti teineteisele aru: seda kas lauatelefonitsi suheldes või sõideti jutustamiseks üksteisele külla sõita. Nii see tol ajal käis. Ja õhtuti käidi rokiklubis! Kirsti sõnab: „Archil oli palju sõpru, ta oli maailma parim kuulaja. Osavõtlik ja alati abivalmis. Võin öelda, et kui mul on elus olnud keerulised perioodid, siis oli Arch üks nendest, kes mitte ei kuulanud niisama, vaid tegutses! Eriti, mis puudutas tervise teemasid.“