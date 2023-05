KUNINGLIK ARMUDRAAMA: kas Taani tiitliskandaali põhjuseks võis olla printsi keelatud armastus?!

Taani kuninganna tegi eelmisel sügisel ootamatu avalduse ja teatas, et võtab oma noorema poja prints Joachimi lastelt kuninglikud tiitlid. Kui Rootsis kinnitasid kuninga samasuguse sammu peale tema nooremad lapsed prints Carl Philip ja printsess Madeleine, et on otsusega rahul ja see võimaldab nende lastele vabamat elu, siis prints Joachim keeldus head nägu tegemast. Sahistatakse aga, et Margrethe II otsus on ajendatud millestki muust kui soovist kuningliku pere tegevliikmete ringi piirata ja Taani maksumaksja rahakotti säästa. Asi olevat lubamatus kiindumuses.