Kõmuline lapsmiss Honey Boo Boo lõpetas keskkooli

Mama June'i nime all tuntud June Shannon avaldas sotsiaalmeedias nii fotosid kui ka video, kus tema neljast tütrest noorim lõputunnistuse sai. „Täna tõmbas Alana ühele elupeatükile joone alla,“ kirjutas 43aastane June. „Ma tean, et me oleme palju üle elanud, ja see teekond pole sulle kerge olnud, aga tüdruk, sa said sellega hakkama, me liigume uue elupeatüki poole ja seame sind ülikooliks valmis.“