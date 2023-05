NÕRGANÄRVILINE, ÄRA LOE! Soomes toimus üle tuhande osavõtjaga seksimaraton

Kõik Helsingist umbes 220 kaugusel asuva Himose suusakeskuse võõrastemajad, sajad mökki'd, restoranid ja peotelgid olid Soome lehe teatel agaralt kasutuses. Lisaks tuhatkonnale seksisõbrale pidutsesid Himosel Soome Mercedes-Benzi klubi liikmed, keda oli 700 kandis - kaks suurt seltskonda tulnud omavahel kenasti ja sõbralikult toime. Mersufännide klubi sekretär nentis Iltalehtile, et musti miniseelikuid oli nädalavahetusel tavalisest rohkem. „Aga see on okei, see ei häirinud kedagi.“