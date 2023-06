„PUUDUTA MIND“ 279. SAADE, OSA 2 | Miks me pingutame, saavutame ja pettume kuniks elame ikka allasurutud emotsionaalse valu kuhja all?

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on geneetikuharidusega süvajooga õpetaja ja emotsioonide vabastamise meetodite ekspert ning endine profitantsija Annika Allikmäe, kellega jätkame eelmises saates pooleli jäänud teemadel. Iga inimene kogeb, et midagi olulist on elus puudu. Nii põhjalikult puudu, et ükskõik kui kõvasti me pingutame, ükskõik mida saavutame, mitte miski ei suuda seda nälga meis lõplikult kustutada. Ja nii me otsime. Pingutame, saavutame ja pettume kuni elame allasurutud emotsionaalse valu kuhja all. Rahulolematusest ja ärevusest saab normaalsus. Lõpuks oleme liiga kurnatud, et elust rõõmu tunda, elu nagu jäätub tasapisi. Kas sellest nõiaringist leidub väljapääs?

Vaata saadet!