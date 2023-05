Coach Maria Baydar: "Meie suurim probleem on hirmutundesse kinnijäämine. Kuidas sellest lahti lasta?"

Coach Maria Baydar tõdeb, et tänapäeval arvatakse, et eneseareng on miski, mida peab kuidagi eraldi ette võtma. Järjekordne kohustus, raske töö, lisatähelepanu vajav valdkond elus. Ta selgitab, et tegelikult päris nii pole. Kõik, mida igapäevaselt kogeme – iga vestlus, uudiste lugemine, teleka vaatamine, raamatu lugemine, uue info vastu võtmine, uute paikade külastamine – see kõik on eneseareng. Kahjuks mitte nii teadvustatud ja mõtestatud. Kuidas siis integreerida enesearengut sujuvalt igapäevaellu?