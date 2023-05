SOODNE TEHING? Beyoncé ja Jay-Z soetavad endale California kõige kallima kodu

TMZ andmetel maksis superstaaripaar kinnisvara eest 200 miljonit dollarit, mis teeb sellest kõige kallima kodu kogu Californias. See summa varjutab varasema rekordi –177 miljonit dollarit. Lisaks on see ka teine kõige kallim kinnisvaratehing riigis – suurim on 238 miljonit dollarit New Yorkis asuva korteri eest.