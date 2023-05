NII ARMAS! Marta Laan tähistab sünnipäeva ja näitab paisuvat beebikõhtu väga teatraalsel moel

Instagramis jagatud videos astub näitlejanna teatri riietusruumi ning võtab peast väga massiivse ja efektse roosa paruka. Seejärel pöörab naine näo ja keha kaamerasse otse ning näitab oma kasvavat beebikõhtu. Laan kirjutas postituse all: „Vahel on kostüümi all hoopis teine inimene!“