MUST HUUMOR VÕI SOLVANG? Tallinna Vene Teatris esinenud ameerika püstijalakoomik T. J. Miller läks üle piiri: ma vihkan kuradi venelasi!

20. mail astus esmakordselt eesti publiku ette „Sillicon Valley“ telesarjast tuntud USA näitleja ja standup koomik T.J. Miller (41), kelle loomingu iseloomustavaks jooneks on just must huumor. Kui Miller publiku poole pöördus, juhtis üks vaataja tema tähelepanu faktile, et näitleja esineb Vene Teatris, mis ilmselt tuli talle üllatusena. Pärast kõnekat pausi karjus Miller fraasi „Ma vihkan kuradi venelasi!“ ja viskas mikrofooni žestiga maha. Mees aga ei teadnud, et publiku seas oli ka vene keelt kõnelevaid inimesi.