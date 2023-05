EESTI MISSIS 2023 FINALISTID | Missiste võistluselle astuvad imeilusad pereemad. Vali oma lemmik!

Tiina Jantson on Sixtina Tantsu- ja Modellikooli eestvedajana Eesti iludusvõistluste korraldaja juba aastast 1990. Tema juhtimisel on aastakümnete jooksul korraldatud tohutul hulgal iludus- ja talendivõistlusi. Iludusvõistlustest tähtsaimaks on kindlasti Missis Estonia, mida esmakordselt korraldati juba aastal 1992 emadepäeva tähistamiseks ja seda kaunist traditsiooni jätkatakse edukalt siiani igal aastal Eesti kauneimate naiste valimisega. Nende võistluste võitjad on juba üle 30ne aasta käinud meie kodumaad esindamas paljudel maailmas toimuvatel iludusvõistlustel ja toonud sealt ära kõrgeid kohti ja auväärseid tiitleid. Missised 2023 on nüüd teie ees! Valige oma lemmik!