Jessie J sai nappidele šanssidele vaatamata ränga kaotuse järel emaks

„Mu elu muutus nädal tagasi,“ vahendab People.com Jessie Instagram Story teksti. „Mu poeg sündis siia ilma ja mu süda kasvas kahekordseks. See tunne on kirjeldamatu. Ma lausa lendan armastuses!“ Lapse isa on Iisraeli korvpallitäht Chanan Safir Colman (38), kes on sündinud Taanis - tema ema on Iisraelist ja isa USAst.