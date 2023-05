GALERII | Tiit Pruuli uhke mereteemaline kunstikogu sai näituseks. Tuntud kultuurirahvast oli avamisel kui murdu

„Kui nägin esimest korda maalide väljapanekut siin Mikkeli majas, tuli pisar silmanurka. Uhke tunne oli. Mul on kaks suurimat kirge – meri ja kunst ja kui kaks kirge kokku saavad, siis on möll ja see mulle mu kollektsiooni juures meeldibki,“ on Pruuli tänulik võimaluse eest näidata 70 taiest oma suurest kollektsioonist, kuhu kuulub 400 meremaali. Pruuli rõhutab, et ta pole kogunud maale mahamüümise eesmärgil, vaid seepärast, et need pakkuvad talle hindamatuid emotsioone ja mälestusi. „ Igaüks, kes vaatab seilavaid laevu, lainete loksumist või möllavat tormi, tajub midagi erilist. See võimalus on meil ka merekunsti nautides. Seepärast ma seda kogungi. Teisalt on see hea ja mitmekülgne läbilõige meremaalide arenguloost Eestis,“ sõnab Pruuli.