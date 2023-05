Artemi Troitski: „Noorte nõukogude rokifännide, hipide ja punkarite jaoks oli Eesti muusikaline pelgupaik, kus sai veidi vabamalt hingata.“

Eriti sügava mulje jättis Triotskile Tartu. „See on midagi Eesti Oxfordi taolist – väike linn suure maineka ülikooliga,“ kirjeldab Troitski oma teoses. „Kitsad klompkivitänavad, vanaaegsed majad, pargid, künkad, vaikne intellektuaalne elu ja hea õlu. Fantastiliselt hubane koht, kuigi rock’n’roll'iga see väga kokku nagu ei sobi. Linna keskel voolab jõgi. Mai alguses, kui navigatsioonihooaeg ei ole veel avatud, seisavad reisilaevad vaiade küljes kinni. Just neis elasid tavaliselt festivalile tulnud muusikud, nende sõbrad ja sõbratarid. Teades, mis nendel laevadel öösiti toimub, võib vaid rõõmu tunda, et keegi üle parda ei kukkunud.“