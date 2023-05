EESTI ILUDUSKUNINGANNA 2023 FINALISTID | Suurtel rahvusvahelistel võistlustel kõrgeid kohti ja tiitleid pälvinud neiud on teie ees! Vali oma lemmik!

Eesti Iluduskuninganna võistlust korraldab Tiina Jantson koos Sixtina Tantsu- ja Modellikooliga juba 11 aastat. „Selle aja jooksul on võistluse parimad igal aastal esindanud Eestit arvukatel suurtel maailmavõistlustel, saavutanud kõrgeid kohti ja tiitleid,“ rõõmustab missiemme. „Juba maikuus toimus neli suurvõistlust, kus Anette Müürsepp võitis „Miss Freedom Of The World 2023“ võistluselt lausa neli tiitlit ja Lisa Shefer võitis „Miss Seven Continents 2023“ võistluselt teise koha. Hetkel esindab Eestit Anžela Kotelevski „Miss Elite“ võistlusel ja Jekaterina Petšonkina „Miss Global Universe“ võistlusel.“ Selle aasta võistlustulle astub 8 kaunitari. Kõigil on võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmik. Iluduskuninganna 2023 finalistid on teie ees!