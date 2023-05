AINULT RIKASTELE JA ILUSATELE? Viru keskus korraldas prominentidele suursuguse peo, memmed visati enne üritust välja

18. mai õhtul sulges Viru Keskus tavaklientidele uksed, et tähistada prominentide keskel kaubanduskeskuse remonditööde lõppu. Särast ja glamuurist lootsid osa saada ka nii-öelda kontvõõrad – kaks vagurat pensionäri – kes aatriumis istet võtsid ja rahulikult moešõu algust ootasid. Kuna peost olid palutud osa saama vaid kutsetega külalised, pidid memmed keskusest lahkuma. See tekitas nördimust üritust väisanud külalises, kes leiab, et korraldajad võinuks üles näidata pisut rohkem inimlikkust.