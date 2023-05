GALERII | PISARAD JA RÕÕMUHÜÜDED! MåneskinI maailmaturnee sai lõpu Tallinnas! Vaata, kes itaalia bändi kontserdile tulid

Måneskini suurejooneline kontsert kestis üle kahe tunni. Bänd tõmbas Tallinna publiku enda haardesse alates esimesest laulust. Esitlusele tulid bändi suurimad hitid nagu „I wanna be your slave“, mida muusikud mängisid lausa kaks korda, „Beggin“, mis on Damiano sõnul nii üle mängitud, et paljud fännid ei viitsi enam seda kuulata, Eurovisiooni 2021 võidulugu „Zitti e buoni“ ning ka palad uuelt albumilt „Rush!“.