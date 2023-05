PILDID | MISSIS ESTONIA KANDIDAADID | Vaata, kuidas tutvustavad ennast džässlaulja Inga Kaare ja teised vinged naised!

Missis Estonia võistlusel on juba mitmeid aastaid eraldi kategooriaks Mrs. Classic Estonia, kus võistlejate vanus algab peale 45ndat eluaastat. Vanimaks siiani osalenud võistlejaks oli eelmisel aastal Rima Belova, kel aastaid 86. Selle aasta finalistide vanus jääb 49 ja 60 vahele. „Need daamid on seekord nii säravad ja särtsakad, et teevad kõigile noortele missidele lausa silmad ette,“ rõõmustab missikarusselli korraldaja Tiina Jantson. Nüüd saamegi tuttavaks, kes need vahvad naised on, kes peagi võistlustulle astuvad.