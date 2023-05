„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Arlet Palmiste: mehel, kes ei saa kodus hästi süüa, hakkavadki püksid maha kukkuma, aga mitte enam oma kodus

Minu seekordne hommikusöögi kaaslane on 22. mail juubelit tähistanud multitalent Arlet Palmiste. Üht konkreetset tiitlit on mehele keeruline panna, sest ta on laulja, õhtujuht, saatejuht, produtsent, stuudioadministraator, pulmaisa, kirjanik, lavastaja, kultuuritöötaja, näitleja, müügijuht, teatrijuht, kultuuriedendaja… Praegu on ta lõpetamas Usuteaduste Instituudi kristliku kultuuriloo magistriõpet. Tal on naine, kellest korra lahutas, kuid kellega kolis peale üht Nipernaadina veedetud suve taas kokku, ja kolm tublit last. Sääskülas on perel oma armas majake ja koos kaasaga veetakse kohapärimuslikke lavastusi esitavat PiibeTeatrit. Suuremat sorti sünnipäevapeo kavatseb Arlet külarahvale ja parimatele sõpradele korraldada Ambla valla kultuurimajas.

Vaata videot!