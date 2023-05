ABBA tegi seoses järgmise aasta Eurovisioniga avalduse

ABBA „Waterloo“ oli Rootsi esimene võit Eurovisioni lauluvõistlusel. Nüüdseks on neid kogunenud seitse - sama palju kui senisel rekordiomanikul Iirimaal, kelle viimane võit jääb aastasse 1996. Kahekordse Eurovisioni-võitja Loreeni laulus „Tattoo“ on kuuldud muuhulgas ABBA hiti „The Winner Takes It All“ mõjusid.