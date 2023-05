ÕL VIDEO | Ettevõtja ja miljonär Raivo Hein põrutab: peredes ei teki tülid mitte Pythagorase teoreemi üle, vaid selle pärast, et raha on otsas!

„Vaese inimese mõtteviis on: pigem mängin lotot lootuses raha võita kui et investeerin lotoraha, et saada tulevikus jõukamaks, et hommikul tööle minema ei peaks. Koolis selliseid asju Vene ajal ei õpetatud. Seepärast olemegi olukorras, kus me praegu oleme,“ jagab ettevõtja ja miljonär Raivo Hein oma tarkusi. Õhtuleht külastas Raivo Heina ja tema tütart Katarinat, et rääkida finantsvabaduse saavutamisest.