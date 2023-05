Lilleoru peremees Ingvar Villido: "Miks emotsioonid määravad sinu suhtumise elusse ning dikteerivad sinu otsuseid? Kuidas nendest vabaneda?"

Ingvar Villido kirjutab oma raamatus, mis ilmus äsja ka eesti keeles ja mis üsna pea pärast ilmumist jõudis USA Amazoni veebikaubamajas enesearengu kategooriate bestselleriks „Practical Consciousness: Freeing Yourself from Emotional Addiction to Live a More Joyful Life“, et arvame, et meie probleemide põhjuseks on sündmused, tingimused ja teised inimesed. Aga see pole nii – põhjuseks on hoopis emotsioonid. Mis mõttes? Kuidas nendest vabaneda? Ingvar Villido jagab lihtsaid nippe.