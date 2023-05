OOTAMATULT TAGASIHOIDLIK! Brigitte Susanne Hundi mänedžer paljastab, millised on glamuuritari lavatagused nõudmised

Paistab, et vestlusõhtute ja erinevate šõudega Maarjamaa rahva meelt lahutav glamuuritar Brigitte Susanne Hunt on staar eelkõige laval, ent mitte niivõrd lava taga. Naise mänedžer Marjen Võsujalg paljastab, et seltskonnatähe lavatagused nõudmised on äärmiselt tagasihoidlikud: piisab vaid kimbust lilledest ning šampanjast.