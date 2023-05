Märt Avandi võitlusest kokaiinikuradiga: aju petmiseks soovitati kakaod ninna tõmmata – ma pole kindel, et selline asi töötaks

„Olin olnud puhas mõned nädalad ja siis anti mulle meili teel nõu, et kui tuleb sööst – see on see vastupandamatu tung ja sõltuvuse algidu, siis tõmba näiteks kakaod endale ninna. See petab aju ära,” rääkis Märt Avandi intervjuus „Laserile“. Sõltuvuseks vabanemiseks otsis näitleja abi erinevatest organisatsioonidest ja teraapiatest.