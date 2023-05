Igor Volke: „Jeesuse Kristuse elu on superanomaalia.“

Kristus näitas ennast 40 päeva jooksul paljudele inimestele, kes juhtunut mõistagi imeks panid. Anomalistiline lõppvaatus leidis aset neljakümnendal päeval, kui taevast langes allapoole pilvemoodustis, Kristus tõmmati üles pilve sisse ja ta liikus taevasse. „Selle operatsiooni juures viibis kaks valget olendit, kes teatasid, et nii nagu Jeesus praegu üles läheb, nõnda saab ta ka tagasi tulema. Ja nüüd ta juhib distantsilt, nagu koroona tingimustes, oma projekti edasi.“

Volke möönab, et nii suurt teemat puudutades liigub ta delikaatsel pinnal. „Aga tunnen, et tõde on olulisem kui õigus. Tõde väärib vaatlemist.“