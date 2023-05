KALLIS LÕBU! Pulmaäri pidavad õde-vend: saja külalisega peo pidamine 10 000 euroga on pea võimatu. Tuleb teha valikuid, et unistused poleks kättesaamatud

Suur osa pulmakorraldaja tööst on olla pruutpaarile ja nende lähedastele justkui psühholoogi eest. On ju pulmade näol arusaadavalt tegu inimestele olulise ja emotsionaalse teemaga. „Eksistentsiaalseid küsimusi on pulmapäeval päris palju,“ sõnab Merily.

Näiteks peavad pruutpaarid sageli silmitsi seisma solvunud sugulastega, keda peole pole kutsutud. „Kui 20-30 aastat tagasi oli kombeks pulma kutsuda kogu suguvõsa, siis nüüd enam mitte, sest pulm on niivõrd kalliks läinud," selgitab ta. Neil puhkudel rõhutab Merily pruutpaarile, et tegu on vaid nende päevaga ja pulm pole koht, kus taaselustada sugulas- või sõbrasuhet, mis katkes juba viie aasta eest.