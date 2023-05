MILLINE ERINEVUS: Loreen piitsutas end enne Eurovisioni karmi trenni ja dieediga, kuid Käärijä on olnud raske haiguse tõttu surmasuus

2012. aastal Rootsile Aserbaidžaanist Eurovisioni-võidu toonud Loreen rääkis tänavu veebruaris, mil alanud oli uus eelvoor Melodifestivalen, et sööb peaaegu iga päev kanafileed brokoli ja fetaga. Tervisejooksu tegi staar 15-kilost spetsiaalset vesti kandes - nii põhjalikult oli Loreen comeback'iks valmistumise ette võtnud. Algselt keeldus ta Rootsi eelvoorus osalemast, ent kui viimaks jah-sõna ütles, läks lahti karm enesepiitsutamine. Selgub, et Loreeni trennivarustusse kuulus ka eriline mask, mis, nagu lauljanna hiljem juba Eurovisionil Briti kõmulehele The Sun tunnistas, andis talle Darth Vaderi välimuse. „Mida tugevam on mu süda, seda kergem on mul laulda. See mask tugevdab mu südant.“ The Suni intervjuus nimetas Loreen oma raskusvesti juba 20-kiloseks.