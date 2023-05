VIDEO | Cannes'i festivalil esilinastub kauaoodatud Indiana Jonesi film

80aastane Harrison Ford astub filmis „Indiana Jones and the Dial of Destiny“ („Indiana Jones ja saatuse seier“) legendaarse arheoloogina üles viiendat ja viimast korda. Maailmaesilinastus on Cannes'is neljapäeval, 18. mail. Fordi ekraanipartneriks on sedapuhku „Fleabagi“ täht Phoebe Waller-Bridge, kes, nagu BBC News märgib, sündis neli aastat pärast Indiana Jonesi saaga avafilmi „Kadunud laeka jälil“ (1981). Inglise näitlejanna mängib Indie ristitütart. Kaasa lööb ka Taani superstaar Mads Mikkelsen.