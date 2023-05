Vaido Neigaus rõõmustab: Baltic Pride on üle kuue aasta taas leidnud tee Tallinnasse ja mul on suur au seal esineda

6. juunil algab Baltic Pride 2023, mis üle kuue aasta on taas leidnud tee Tallinnasse. Baltic Pride 2023, üks kõigi ja kõik võrdsuse eest, toimub sel korral solidaarsuse ja intersektsionaalsuse tähe all, mis tähendab, et LGBT+ kogukond ei ole Pride’il üksi. „Mul on sel aastal suur au seal esineda,“ rõõmustab metroseksuaalina Eestis kuulsust kogunud ning nüüd koos kaasaga Soomes resideeruv muusik Vaido Nieigaus. „Mulle on võrdsuse teema meeletult tähtis, kuna mitte kellegil pole õigust öelda kuidas, kellega ja mismoodi sa peaksid oma elu elama!“