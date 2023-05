ÕL VIDEO JA FOTOD | Edukas eurolaulik Alika saabus koju: lähme perega välja sööma, ilm on Eestis väga hea – soojem kui Liverpoolis

Tallinna lennujaamas käib pühapäeva õhtupoolikul vilgas sagimine. Saabuvate lendude saalis ootab üks perekond koju oma venda. Nad on näinud vaeva ja end nii tähtsaks õhtuks dinosauruse kostüümidesse riietanud. Nähes, et uste tagant väljub ka Alika Milova, paluvad nad koos temaga pilti teha. Eurolaulja on lahkesti nõus.