SUUR INTERVJUU | Parvel Pruunsild: kui keegi räägib keskeakriisist, siis ma soovitan alati teha rohkem lapsi – väikeste laste vanematel pole keskeakriisiks aega

„Kui vanasti oli niimoodi, et rohkem lapsi said madalama hariduse ja madalama sissetulekuga inimesed, siis nüüd on pigem vastupidi. Rohkem lapsi saavad endale lubada – just nimelt LUBADA! – parema hariduse ja parema sissetulekuga inimesed,“ ütleb Parvel Pruunsild, Bigbanki suuromanik.