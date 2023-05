GALERII | LAUSA 13 ELUÕIT! Aasta ema Orvi Aasumets: laste nimel vägivalda taluda ei tasu – mina proovisin aga paarkümmend aastat vastu pidada

13 lapse uhke ema leiab, et sünnitamine muutus aina kergemaks. „Eks ta valus ole ikka alati, aga järjest läks lihtsamaks. Minu kaks last sündisid kodus, sest haiglasse ma lihtsalt ei jõudnud.“

Aasta emaks kroonitud Orvi vanima ja noorima lapse vanusevahe on 22 aastat. Kas neil omavahel midagi rääkida on? Mida arvab lasterikka pere ema aga kemplusest Eesti riigi peretoetuste ümber? Millised on tema kogemuse põhjal varajased ohumärgid, et oled enda kõrvale valinud vägivaldse kaaslase?