Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik (33) kõndis iga päev 12 aastat järjest kooli minnes üle kanalisatsiooniaugu nii, et nägu oli taeva poole. Keegi oli talle kunagi öelnud, et üle kanalisatsiooniaugu kõndides peab taevasse vaatama. „Ma usun sellesse,“ tsiteerib Mari enda tuttavat, „et kõik asjad maailmas juhtuvad kaks korda, kui sa neid väga tahad: ühe korra su peas ja teist korda päriselt.“ Ta usub, et kui mingid asjad vabaks anda ja luua oma peas selgus, siis olukorrad lahenevad ja saab kogeda uusi asju. Selles oskuses võib peituda hea, lahke ja sõbraliku elu võti.