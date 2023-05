EMADUS ON IME | „Tunda esimest korda lapse liigutusi oma kõhus on vist küll iga naise elu kõige ilusam hetk.“

Näha ultrahelis oma lapse südamelööke, tunda esimest korda tema liigutusi oma kõhus ja suruda vastsündinud beebit südame vastu – need on vägevaimad hetked naise elus. Ämmaemand on see õnnelik inimene, kes saab olla paljude selliste imeliste hetkede juures. „Mulle teevad eriliselt rõõmu need lood, kus naine, kes on aastaid proovinud tulutult rasestuda ja on juba lootust kaotamas, jääb lõpuks beebiootele,“ ütleb Tallinna keskhaigla ämmaemand Mariliis Priilinn.