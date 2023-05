KUUMAD 20NDAD | Kartused täiskasvanuelu ees: kes tassib poekotid tuppa?

Täiskasvanuks saamine on miski, mis noori tihti hirmutab. See ju tähendab, et peab ise hakkama enda eest vastutama, tööle minema ja peagi välja kolima! Kas tõesti on täiskasvanuiga nii hirmus? Õhtulehe uues podcastis „ Kuumad 20ndad” arutlevad Bärbel Moros ja Brita Uus kõige üle, mis noori huvitab.