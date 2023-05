Sõber Kalle Vilpuu leinab Henry Laksi: „Kui inimesele on antud sellise pikkusega elu ning rahulik lõpp, siis jumal tänatud, et ta niimoodi minema pääses.“

„Eks me kõik ole ehmunud, Henry surm on šokk – ei kujuta ettegi, millal see šokk üle läheb,“ tunnistab Seitsmenda Meele ja Ultima Thule kitarrist Kalle Vilpuu. Kolmapäeva õhtul, kui surmateade tuli, kirjutas Kalle sotsiaalmeediasse järelehüüde: „Täna ma kaotasin ühe oma kõige lähedasema sõbra, erakordselt sensitiivse ja andeka natuuri, kellega meie teed ristusid ja kellega lähedasteks me jäimegi. Raske on hetkel midagi lisada, aga ma olen ääretult tänulik selle eest, mida me koos jõudsime ära teha. Puhka rahus, kallis sõber!“