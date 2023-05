Ukraina Eurovisioni-võitja Jamala: „Esmalt pidin päästma venelaste käest oma lapsed. Siis oma plaadi.“

Jamala jõudis koos lastega õnnelikult Türki ning on sestsaadik andnud Ukraina toetuseks eri riikides heategevuskontserte. Värskes BBC Newsi intervjuus rääkis lauljanna, et laste päästmise järel oli tema järgmine eesmärk saada kätte oma uue albumi materjal. Krimmitatarlaste seast pärit lauljanna oli kogunud muistseid krimmitatarlaste rahvalaule. Kuna Jamala ei tohtinud Venemaa annekteeritud Krimmi külastada, toimetasid inimesed talle laule salaja. Seejärel lindistas ta need enam kui 80 rahva- ja orkestrimuusikuga.