GALERII JA REPORTAAŽ | „Uue laulu“ teise poolfinaali suur küsimus: kas Koit Toome vabandab?

VÕIKS KÕLADA LAULUPEOL: Merit ja Märten Männiste esituses kõlav „Kurjad on ajad“ on saanud palju tagasisidet. Üks suurimaid komplimente on olnud, et laulu soovitakse kuulda ka laulupeol, kuna leitakse, et selle sõnum puudutab sama palju kui Siiri Sisaski „Mis maa see on?“. Foto : Kalev Lilleorg