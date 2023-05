TÄHED JA TÄHEKESED | Edgar Savisaare lapselaps Elis: vanaisa ütles mulle viimase asjana, et hoiaksin end ja naudiksin elu

Ilmselt teab iga eestlane, mis masti mees oli hiljuti meie hulgast lahkunud Edgar Savisaar või tema siiani poliitikas tegutsev poeg Erki. Kes on aga Savisaare lapselaps ja vanima poja tütar Elis? „Rahulik, mõistev ja seiklushimuline. Alati valmis uusi asju proovima ja õppima. Need on omadused, mida ka sõbrad minu kohta alati ütlevad.“