VINGED IDEED! Õpilasfirmade käest saab tänavu hankida nii e-sigareti kestadest taskulampe kui ka Marie Antoinette’i vasaku rinna kujulisi pokaale

Õpilasfirmade esindusorganisatsiooni ja võistluse korraldaja Junior Achievement Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul on tase tänavu erakordselt kõrge. „Noorte ideed, loovus ja nutikus üllatasid positiivselt kõiki žüriiliikmeid ja muljetavaldavad on ka õpilasfirmade käibenumbrid, mis ulatuvad juba praegu kümnetesse tuhandetesse eurodesse,“ märkis Loor ja lisas, et selle aasta parimad valiti välja rohkem kui 400 õpilasfirma hulgast üle Eesti.